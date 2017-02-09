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Депутаты российской Госдумы посетили Алеппо и авиабазу Хмеймим

Политика
В ходе визита обсуждалось ускорение процесса примирения сторон конфликта и усиление точечной борьбы с террористами

Дамаск, 9 февраля 2017, 23:08 — REGNUM  Российские депутаты думской группы по связям с парламентом Сирии посетили Алеппо и авиабазу Хмеймим, сообщил журналистам депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам Гаврилова, депутаты посетили российскую авиабазу Хмеймим, а также город Алеппо. За это время были проведены встречи с руководством авиабазы, обсуждалось ускорение процесса примирения сторон конфликта и усиление точечной борьбы с террористами.

Гаврилов также указал, что депутаты обсудили на месте случай гибели троих турецких военных из-за недостатков координации действий российских ВКС с турецкими войсками. Депутаты выразили надежду, что сделанные из этого случая оперативные выводы повысят уровень взаимодействия российской и турецкой группировок на территории Сирии, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем и усилить взаимодействие России и Турции в борьбе с террористами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Инцидент в Сирии усилит взаимодействие РФ и Турции против террористов»

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