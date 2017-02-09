Четверг, 09 Февраля 2017 года
22:24:16 МСК

«Антироссийские санкции — это стимул для отечественного предпринимателя»

Политика
Эксперт о последствиях сохранения санкций в отношении России
Лев Гарамов
Иллюстрация: Личный архив Льва Гарамова
Лев Гарамов

Москва, 9 февраля 2017, 22:10 — REGNUM  Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект, осложняющий процедуру снятия антироссийских санкций администрацией Соединенных Штатов, сообщало ранее ИА REGNUM. В документе, в частности, предусмотрено, что Белый дом, в случае принятия решения о снятии санкций, обязан будет предоставить обоснования для этого Конгрессу. Затем в течение 120 дней Конгресс должен будет окончательно утвердить или отклонить данное решение. Тем самым, авторы проекта оставляют за Конгрессом последнее слово на случай, если глава США Дональд Трамп решит ослабить санкции против Москвы в одностороннем порядке.

Как отразится на российском обществе ситуация дальнейшего сохранения санкций и какие шаги должны в данном случае предпринять российские политики?

Специально для ИА REGNUM ситуацию прокомментировал генеральный директор ПАО «НОРДНЕФТЕГАЗ», эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта (г. Москва), помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Лев Гарамов: «В первом десятилетии после распада Советского Союза и начала масштабных экономических реформ, Россия сталкивалась с многочисленными социально-экономическими проблемами. Мы все помним регулярные задержки заработной платы и пенсий, рост безработицы, инфляцию, закрытие градообразующих производственно-промышленных предприятий. Однако, в начале 2000-х годов ситуация в стране стала постепенно исправляться. В первую очередь, этому способствовала политика нового на тот период руководителя страны — Владимира Путина. За годы его правления были созданы все необходимые предпосылки для укрепления экономического развития Российской Федерации».

Эксперт уверен, что предпринимательство в России развивалось бы более успешно, если бы имело реальную поддержку со стороны власти. Стал подниматься отечественный производитель. Сегодня в стране наблюдается развитие в разных сферах экономики — от сельского хозяйства до робототехники. Россия имеет огромный экономический потенциал, и главное — способна к его постоянному увеличению. А в будущем России следует сосредоточиться на постепенном отходе от экспортно-сырьевой модели экономики.

«В современных условиях важнейшее значение приобретают высокотехнологичные и инновационные отрасли производства, в частности — кибертехнологии, электроника, робототехника. Мы все чаще слышим о российских инновациях самого разного характера, в том числе и в сфере высоких технологий, где наша страна раньше занимала не очень заметные позиции. Однако, подлинный подъем российской экономики может наступить лишь в случае всестороннего утверждения модели покровительства отечественному бизнесу со стороны государства», отметил Лев Гарамов.

Особо актуальна тема поддержки государством молодых предпринимателей. Долгое время российские предприниматели фактически не имели поддержки со стороны государства. Таким был принцип российской политики в отношении предпринимателей в 1990-е годы. В результате, страна оказалась перед многочисленными экономическими проблемами. Предпринимательство в России развивалось бы более успешно, если бы имело реальную поддержку со стороны власти. Прежде всего, эта поддержка должна оказываться малому и среднему бизнесу, особенно — молодым предпринимателям.

Сегодня многие молодые люди пытаются запускать свои начальные проекты, формулируют очень интересные бизнес-планы, в том числе и в инновационной сфере. Они нуждаются в помощи со стороны государства, и эта помощь может быть всесторонней — от налоговых льгот и снижения бюрократических препятствий до финансовых дотаций, организационно-методической поддержки с привлечением консультантов, вложений в развитие бизнес-образования. Нужно стимулировать молодых людей к инновационной и предпринимательской деятельности, например — создавая бизнес-классы в средних учебных заведениях, вводя соответствующие курсы в вузах. Российская молодежь обладает большим желанием создавать и развивать свой бизнес, поэтому задача государства — создать необходимые условия для реализации амбициозных планов наших молодых талантов, отметил Лев Гарамов.

«В целом, в политике главный принцип — быть достойным гражданином своей страны. Долг каждого политика — соблюдать интересы своей страны. Поэтому нужно стараться реализовать свои идеи, считаясь с интересами государства, т.к. интересы России — это, прежде всего, интересы каждого российского гражданина. Мы должны о них думать, и обозначить целью нашей работы — улучшение нашего государства. Главное в бизнесе — найти в себе силы и возможности сочетать предприимчивость и порядочность. Далеко не каждый успешный предприниматель порядочен, и это очень плохо. Если работать честно, то можно добиться гораздо большего, а главное — принести пользу не только собственному благосостоянию, но и людям, обществу, своей стране», подытожил Лев Гарамов.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков прокомментировал законопроект сенаторов США о санкциях против РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Российско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
«Расточительность властей Оренбурга»: школа с гарантией идёт на ремонт
ОренбургРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2016 Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
ещё главное