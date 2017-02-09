Минобороны: Эскорт наших самолётов считается в ВВС Британии событием дня

Москва, , 22:09 — REGNUM Пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших воздушное патрулирование над нейтральными водами, сопровождалась истребителями ВВС Великобритании, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что на отдельных участках маршрута патрулирования в районе акватории Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана наши Ту-160 эскортировались самолётами разных иностранных государств, в том числе и истребителями ВВС Великобритании, которые почему-то воспринимают сопровождение российских самолётов и кораблей как исключительное событие и главную новость дня.

По его словам, на маршруте полёта российских Ту-160 экипажи дозаправились в воздухе от самолётов-топливозаправщиков Ил-78.

Генерал-майор Конашенков подчеркнул, что все полёты самолётов ВКС России строго соответствуют международным правилам использования нейтрального воздушного пространства.

Ранее целый ряд СМИ сообщил, что Великобритания была вынуждена поднять четыре истребителя Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к британскому воздушному пространству.

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