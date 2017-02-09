Бои в Донбассе за сутки: ВСУ и войска ДНР договорились о передышке

Киев, , 21:42 — REGNUM В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением крупнокалиберной артиллерии 122 и 152 мм, минометов, бронетехники и всего спектра стрелкового вооружения. Напряженная военная обстановка сохраняется на Донецком, Мариупольском, Горловском, Дебальцевском и Луганском направлениях. Эту информацию 9 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, обстановка в ДНР остается напряженной. «Обстрелы с позиций ВСУ не прекращаются… За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 711 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 17 раз, минометы различного калибра 163 раза, БМП — 75 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 454 раза», — сказал Басурин.

По его словам, украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Красный Партизан, Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Старомихайловка, Александровка, Саханка, Ленинское, Октябрь, Коминтерново, Донецк (окрестности аэропорта и Петровский район). «Потери среди армии ДНР за прошедшие сутки составили трое погибших, один раненый. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Коминтерново получили частичные разрушения пять строений, также повреждены электроподстанция и газопровод. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведка НМ ДНР продолжает фиксировать концентрацию сил и средств противника вблизи линии соприкосновения. «В районе Прохоровки (13,5 км до линии соприкосновения) обнаружено местонахождение восьми РСЗО «Град» и шести РСЗО «Ураган». Также, по данным нашей разведки, противник продолжает наращивать группировку войск на линии соприкосновения. Так, в зону ответственности 72-й бригады прибыли подразделения 59 омпбр и 30 омбр. Исходя из полученной информации, можно предположить, что остатки подразделений 72-й бригады будут выведены из зоны «АТО», так как понесли большие потери. Кроме того, в Мироновском (8 км до линии соприкосновения), Луганском и Светлодарске отмечено вручение повесток местному населению от 18 до 62 лет», — подчеркнул Басурин.

При этом он отметил, что в районе Херсона (Херсонская область, Украина) родственники военнослужащих ВСУ заблокировали колонну военной техники 57-й омпбр. «Колонну военной техники, двигавшуюся из Харьковской области в Мариуполь для усиления группировки войск ВСУ на южном направлении, заблокировали местные жители. Такая же акция была организована военнослужащими ВСУ 16 омпб 58 омпбр, не желающими отправляться в зону «АТО». Командование ВСУ продолжает планировать проведение провокационных действий в отношении подразделений НМ ДНР. По полученным данным, БТГр 95 одшбр приведена в боевую готовность. Предполагаем, что ВСУ будут вести обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории с последующим обвинением в этом подразделений НМ ДНР», — сказал Басурин.

Он также заявил о необходимости усиления безопасности в Донецке, предложив возобновить работу блокпостов и патрулей. «Город живет неестественно нормальной жизнью, чем многие даже открыто бравируют. В Донецке не осталось блокпостов, патрули появляются только в ночное время, причем многие жители жалуются на комендантский час, как на «мешающее жить» мероприятие», — подытожил Басурин.

Позже Басурин в эфире телеканала «Россия 1» подтвердил установление в Донбассе режима тишины. «Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с нуля часов этого числа, 9 февраля, мы предложили украинской стороне прекратить огонь. Тут есть два направления взаимодействия — СЦКК, в котором находятся российская и украинская стороны. Раньше там еще находились представители республики, но потом Украина сделала так, что их там не стало. Второй канал — это миссия ОБСЕ. По этим каналам мы обратились, и вот с трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела на это время», — рассказал он.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко также сообщил, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений перебросили из Изюма Харьковской области в зону «АТО» колонну военной техники, в том числе танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». «Украинские силовики продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также продолжают наращивание потенциала своих подразделений в зоне «АТО». По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой «АТО» выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины, а именно: танки, САУ (самоходные артиллерийские установки), РСЗО «Град» и «Ураган», БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами. В н.п. Славянск колонна разделилась: одна часть военной техники направилась в направлении н.п. Авдеевка, другая — в направлении н.п. Мироновский. Военнослужащие ВСУ сосредотачивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево», — считает Марочко.

Он добавил, что часть военной техники разместилась в районе н.п. Видродження. «Установлено перемещение техники вооруженных сил Украины в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе н.п. Видродження. По нашим данным, техника относится к 17-й бригаде ВСУ», — уточнил Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ усилили разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии фронта. Установлено использование беспилотных летательных аппаратов подразделениями из состава 54-й бригады ВСУ в районе н.п. Луганское. В самой бригаде отмечается недостаток оружия и боеприпасов, хотя ранее данная бригада регулярно снабжалась средствами поражения. Данный факт выявлен в ходе подготовки к проведению учений минометных подразделений 54-й бригады», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины Мотузяник заверил, что за минувшие сутки в Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Полковник отметил, что на Донецком направлении (зафиксировано 33 обстрела) ситуация остается напряженной вдоль всей линии разграничения. Авдеевка и Светлодарская дуга являются наиболее «горячими точками», где ВС ДНР «активизировались уже во второй половине дня и до позднего вечера проводили массированные обстрелы из минометов, орудий и танков».

На Луганском направлении (всего 25 обстрелов) армия ЛНР продолжила артобстрел украинских позиций в Крымском. По подсчетам Генштаба ВСУ, за сутки на этих рубежах ЛНР выпустила более 90 снарядов. Изредка противник нарушал режим тишины в Попаснянском районе, вблизи Бахмутской трассы и в Малиновом. «В результате очередного вражеского обстрела на Бахмутской трассе была повреждена Заневская насосная станция. Пять тысяч людей, живущих к северу от района обстрела в поселках Тошковка и Тошковка-1, остались без водоснабжения», — доложил Мотузяник.

В штабе «АТО» также проинформировали, что на Мариупольском направлении (всего 24 обстрела) неспокойно на восточных подступах к Мариуполю, особенно в Лебединском и Широкино. «Там вчера поздно вечером силы «оккупанта» провели мощный артиллерийско-минометный обстрел», — подчеркнул Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 февраля источник в военном ведомстве ДНР отметил, что прошлым вечером украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт «Майорск» (на севере Горловки). «Накануне вечером украинская сторона открыла огонь по КПП «Майорск». Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сказал источник.

Напомним, 21 декабря 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Ранее, 21 сентября, в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.