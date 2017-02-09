Любовь Степушова, , 21:27 — REGNUM

В Латинской Америке царят «похоронные настроения» после прихода к власти в США Дональда Трампа. Недовольны политики как слева, так и справа. И боливарианцы, и неолибералы. Пожалуй, ни один другой регион мира не пребывает в такой растерянности в ожидании перемен.

Напомним, что президент США подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США для предотвращения нелегальной иммиграции и пообещал выйти из НАФТА (соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой).

Трамп крайне негативно оценил «примирение» США и Кубы. Он возвратил Фиделю забытый при предыдущей администрации титул «жестокого диктатора», который «подавлял свой народ в течение почти шести десятилетий». Заметим, что Барак Обама по случаю кончины кубинского лидера отозвался о нем как о человеке, который «отметился в истории своим уникальным рисунком».

«От Трампа будет боль, будут страдания, но появятся и новые возможности — объединиться в построении своих региональных рынков», — заявил Рафаэль Корреа в интервью изданию 20minutos.es. А вот, Николас Мадуро, заметил, что «хуже» Обамы Трамп не будет, поскольку это «невозможно».Президент Венесуэлы советует «подождать» развития событий. «Однополярный мир закончился, и Венесуэла стоит на гребне перемен», — цитирует Globo. Надежды Мадуро связаны с тем, что Трамп, как и обещал, перестанет навязывать американские ценности миру.

Однако, заметим, что главный советник Трампа — генерал Майкл Флинн — международным терроризмом называет «альянс противников» от Пномпеня до Гаваны и Каракаса. В этом контексте Трамп не случайно пообещал мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето справиться с «плохими парнями» из наркокартелей с помощью американской армии. Об этом он заявил в интервью с Биллом О’Рейли на FoxNews.

Тема Трампа обсуждалась и в ходе визита президента Аргентины Маурисио Макри в Бразилию. Отметим, что в ходе предвыборной кампании Макри не скрывал своих симпатий к Хиллари Клинтон. В ходе переговоров президент Бразилии Мишел Темер подчеркнул общность интересов двух стран. И то, что в нынешней международной ситуации, отмеченной «неопределенностью», Аргентина и Бразилия должны демонстрировать тесное сотрудничество и интеграцию, комментирует La Nacion. Маурисио Макри, в свою очередь, призвал к тому, чтобы Аргентина и Бразилия стали «союзниками века».

Чили и Колумбия вообще не делают громких заявлений по поводу прихода Трампа. А для министра иностранных дел Парагвая ЭладиоЛоисага антимексиканская политика Трампа — это, исключительно, вопрос, возникший между Мексикой и США. «Латинская Америка не будет более жесткой к Трампу потому. что Мексика этого не просит. Сигнал должен прийти из Мексики», — подчеркнула министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра.

Отметим, что в 2015 году товарооборот между Мексикой и Аргентиной был 2.5 млрд. долларов, Мексикой и Бразилией — 9 миллиардов, а между Мексикой и США более чем 500 млрд. долларов. Такие же диспропорции наблюдаются и у других латиноамериканских стран, товарооборот между странами МЕРКОСУР в 2015 году снизился на 21 процент.

Бразилию сейчас беспокоит не противостояние США, а чтобы Трамп не ввел протекционистские барьеры против экспорта бразильского этанола, стали и хлопка. Бразилия надеется на рост цен на сырье, которое может смягчить негативные последствия повышения процентных ставок в США и, как следствие, оттока капитала с финансового рынка Бразилии. Эти же соображения касаются и других лидеров континента, вплоть до Венесуэлы. Ибо, все страны Латинской Америки поставляют в США, в основном, сырье, а не продукцию высоких технологий.

Пожалуй, всем им надо надееться только на то, что протекционистская политика Вашингтона столкнется с жесткой оппозицией большей части бизнес-элиты США — владельцев транснациональных компаний. И тогда Трамп не выполнит многих предвыборных обещаний. Если же выполнит, то т региону придется искать альтернативные источники партнерских отношений.

Многие аналитики говорят о том, что Китай может на этой волне увеличить свое растущее влияние в регионе. Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Бразилии, Чили и Перу, вторым — Мексики, Аргентины и Венесуэлы. Товарооборот между странами Латинской Америки и Поднебесной вырос с 13 миллиардов долларов в 2000 году до 262 млрд в 2013 году. В начале 2015 года, в рамках первого Форума Китай — СЕЛАК, Си Цзиньпин пообещал увеличить торговлю со странами региона до 500 миллиардов долларов и инвестировать 250 млрд в течение следующего десятилетия.

Бразильский политолог Оливер Штункел из Фонда GetulioVargas (FGV) заявил DeutscheWelle, что «в отсутствии какой-либо конкретной политики Трампа в регионе, будет наблюдаться дальнейший рост влияния Китая, как это уже произошло при правительстве Джорджа Буша».Но Китай тоже переживает нелегкие времена. Третий год падает спрос на сельскохозяйственное сырье, импортируемое из Латинской Америки — сою, мясо, хлопок и другие товары. В 2016 году региональный экспорт в Китай сократился на 5 процентов, в 2015 — на 14, согласно «Оценке коммерческих тенденций Латинской Америки и стран Карибского бассейна» Межамериканского банка развития. Сократился и спрос на китайские товары в странах Латинской Америки — тоже в связи с экономическим кризисом.

«Я не вижу в регионе ни одного политика, способного объединить латиноамериканцев против Трампа», заявил в интервью ВВС Жозе Рамуш-Орта, лауреат Нобелевской премии Мира, экс-президент Восточного Тимора. «Любое ухудшение отношений между США и Мексикой, например, отказ от НАФТА, будет иметь серьезные последствия для мексиканской экономики, что, в свою очередь, повлияет на Центральную Америку и может снова зажечь антиамериканские настроения в Латинской Америке», подытожил Жозе Рамуш-Орта.

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