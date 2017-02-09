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Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл

Политика
«Наше прямое вхождении в Донбасс, наше прямое действие там несёт с собой стратегический проигрыш при тактическом выигрыше»
Герои
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Герои

Москва, 9 февраля 2017, 20:41 — REGNUM  Не допустить повторения ошибок Советского Союза и сделать ставку на поддержку дружественного России населения Украины призвал в четверг, 9 февраля, лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос ведущего политического ток-шоу «Поединок» Владимира Соловьева о том, как остановить нацистский беспредел в Донбассе, Сергей Кургинян заявил, что ключевым является серьезный и откровенный разговор с людьми, страдающими под украинскими бомбежками.

«Нужно объяснить, что на сегодняшний день вопрос о нашем прямом вхождении туда и о нашем прямом действии там несет с собой стратегический проигрыш при тактическом выигрыше», — ответил политолог.

Кроме того, по мнению Кургиняна, Российское государство и гражданское общество должны продолжить оказывать всяческую помощь молодым республикам, чтобы в случае прямой военной агрессии Украины, они могли обеспечить себе наиболее выигрышные позиции.

«Нужно резко усилить нашу идеологическую работу в Донбассе и еще сильнее укреплять там существующие очаги государственности. Надо резко укрепить армию и передать ей от лица гражданских структур такое вооружение, при котором на эту армию не сунется никто, — продолжил Кургинян. Если только они рванут (а им надо рвануть), то будет третий котел, которого не было. И после этого котла все равно надо подписывать Минские соглашения и менять конституцию Украины, потому что стратегический выигрыш один — сделать суверенным Львов и так далее».

Подводя итог, лидер движения «Суть времени» очертил самый с его точки зрения выигрышный для России и народа Донбасса сценарий развития конфликта:

«Все происходит по следующему принципу: «Утром деньги, вечером — стулья». «Утром» — новая идеология и новый курс здесь [в России], «вечером» — войска, иначе — нельзя. А самое хорошее — если победоносная армия свободолюбивого Донбасса в 200 тыс. человек войдет в Киев и посадит на скамью подсудимых преступников, нарушивших все человеческие права и все остальное. После этого мы будем разбираться иначе. Вот наш сценарий», — заключил политолог.

Напомним, что по данным голосования, во время дальневосточного эфира передачи «Поединок», с серьезным отрывом победил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, получив 17 024 голоса, в том время как его оппонент — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — лишь 3 265 голосов.

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