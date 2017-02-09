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У Общественного ТВ Грузии проходит акция протеста

Политика
Студенты и представители НПО выражают протест против закрытия программ на ОТВ

Тбилиси, 9 февраля 2017, 20:33 — REGNUM  У Общественного телевидения Грузии проходит акция протеста, организованная студенческими и различными неправительственными организациями, которые решили выступить в защиту свободы слова и СМИ и против закрытия программ на этом телевидении.

Акция началась у 6-го корпуса Тбилисского государственного университета, где находится факультет журналистики, и к 20:00 часам по местному времени участники шествия подошли к центральному офису Общественного ТВ.

Первоначально они проводили митинг во дворе и призывали гендиректора и представителей попечительского совета откликнуться на их требования. Участники акции принесли с собой и специальное заявление в поддержку свободы СМИ и требовали 5-минутного прямого эфира, чтобы зачитать это заявление.

Не найдя отклика у руководства телеканала, часть студентов и членов неправительственных организаций сумела прорвать охрану и вторглась в здание телевидения. К протестующим вышли сотрудники телевидения, которые пытались разъяснить, что находиться в здании посторонним лицам запрещено, и просили покинуть помещение.

В конце-концов, программа «Моамбе» (вечерний выпуск новостей) предоставила участникам акции прямой эфир, и один из авторов заявления публично зачитал его. В заявлении не только выражалась поддержка сотрудникам Общественного телевидения, которые в условиях нового руководства оказались перед угрозой временной безработицы, но и подчеркивалось, что журналисты ОВТ не одиноки в своей борьбе за трудовые права. В заявлении говорилось об уволенных с руставского завода «Азот» сотнях рабочих, оставшихся без работы сотрудниках галереи «Библус», железнодорожниках, которые также могут оказаться безработными в результате запланированных железнодорожной администрацией «реформ». Речь шла о работниках супермаркетов, которые работают в рабских условиях. В такой ситуации, по мнению авторов заявления, государство защищает не работников, а работодателей — бизнесменов, владельцев предприятий и СМИ, интересы банков.

«Мы угнетенная сила, и единственное средство нашего спасения — наше объединение», — продолжал чтение заявления один из его составителей. Он призвал правительство к проведению и защите интересов народа, а всех «угнетенных» — к мобилизации и объединению в борьбе за свои права и за грузинскую демократию.

В прямом эфире ОТВ организаторы акции анонсировали еще одно шествие протеста, которое должно начаться в 17:00 часов 10 февраля на площади Свободы.

Зачитав свое заявление, ворвавшиеся в фойе Общественного телевидения молодые люди покинули здание телевидения и присоединились к акции, которая проходила во дворе.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии поддержал реформу ОТВ

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