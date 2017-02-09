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В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви

Политика
Военная прокуратура ДНР расследует уголовное дело об убийстве Михаила Толстых, возбужденное по статье «терроризм»

Донецк, 9 февраля 2017, 20:30 — REGNUM  Сотрудники военной прокуратуры Донецкой народной республики вышли на след террористов, убивших командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Полковник армии ДНР Михаил Толстых, более известный под позывным «Гиви», был убит утром 8 февраля. По предварительным данным, он погиб от выстрела из реактивного огнемета «Шмель». В ДНР это признано терактом, совершенным диверсантами украинских спецслужб.

Военная прокуратура ДНР расследует уголовное дело об убийстве Гиви, возбужденное по статье «терроризм». По словам Эдуарда Басурина, сейчас удалось выйти на след исполнителей и установить место, с которого был произведен выстрел.

Напомним, смерть Михаила Толстых продолжила цепочку целенаправленных убийств военных и политических лидеров ДНР и ЛНР. В частности, в октябре 2016 года в результате теракта был убит боевой товарищ Михаила Толстых, командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, известный как «Моторола».

Читайте ранее в этом сюжете: Мосийчук об убийствах Моторолы и Гиви: «Это украинцы сделали»

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