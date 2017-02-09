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Омбудсмен Грузии рекомендует изменить закон об «оккупированных территориях»

Политика
«Грузия должна сделать более гибким порядок въезда на оккупированные территории с нелегальных направлений и наказание ограничить административной ответственностью»

Тбилиси, 9 февраля 2017, 20:27 — REGNUM   «Грузия должна сделать более гибким порядок въезда на оккупированные территории с нелегальных направлений и наказание ограничить административной ответственностью вместо ныне действующей уголовной ответственности», — считает народный защитник Грузии Уча Нануашвили, который 9 февраля предложил обществу и властям свои рекомендации по закону «Об оккупированные территории» и анализ практики его исполнения.

Омбудсмен видит в этом законе немало недочетов и отмечает необходимость их исправления, а рекомендации, которые он предлагает, по его словам, нацелены на улучшение правового положения проживающих на «оккупированных территориях» граждан и связанных с ними людей.

Исходя из сенситивности вопроса, Уча Нануашвили подчеркивает необходимость разработки законодательных изменений в полной координации между правительственными структурами и всеми заинтересованными сторонами.

По его информации, проведенный офисом омбудсмена анализ показал, что наказание за нарушение закона «Об оккупированных территориях» в основном возлагается на малую часть лиц, которые после посещения Абхазии или Южной Осетии затем въезжают на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, действие закона распространяется и на международные организации и их сотрудников, которые занимаются жизненно важной для населения «оккупированных территорий» деятельностью.

Омбудсмен исходя из заключенного Грузией соглашения об ассоциации с ЕС рекомендует правительству разработать такие поощряющие правовые механизмы, которые позволят работающим на этих территориях предпринимателям и бизнесменам развивать торгово-экономические связи с бизнесменами и предпринимателями по другую сторону «линии оккупации».

Он отмечает, что у жителей «оккупированных территорий» нет легальных документов, поэтому процедура установления им гражданство Грузии и выдачи удостоверения личности гражданина Грузии усложнена. В этой связи омбудсмен рекомендует разработать такие механизмы, которые облегчат эти процедуры.

Закон «Об оккупированных территорий» был принят парламентом Грузии по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили вскоре после августовской войны 2008 года и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. После смены власти в Грузии 1 октября 2012 года новое правительство неоднократно говорило о необходимости пересмотра этого закона, соответствующий законопроект рассматривался и в парламенте предыдущего созыва, но предложенные поправки так и не были утверждены окончательно.

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