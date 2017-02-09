Кургинян: «Работайте — тонко! — на сбор империи, и тогда будет победа»

Никогда не надо сходу население против себя настраивать. Самое тяжелое, что может быть, – это национальные конфликты

Москва, , 20:14 — REGNUM О необходимости использовать сложные и тонкие методы политической борьбы в целях обеспечения национальных и геополитических интересов высказался 9 февраля лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1».

Политолог, отвечая на вопросы соратников лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время телеэфира, высказал мнение, что применение Россией жестких мер в вопросе восстановления империи, будь то на Украине или где бы то ни было еще, принесет диаметрально противоположный искомому результату. В то же время, ведение «тонкой и сложной» игры позволит достичь победы в геополитических сражениях.

«Никогда ничто не собирайте жестко. Вы усилите сопротивление, понизите свой потенциал и отпугнете союзников, — это первое. Второе — … если вы так ратуете за то, чтобы были губернии, ну эти же губернии развалились! Вы говорите, Советский Союз развалился, а они не развалились? А [Российская] Империя не развалилась в феврале [1917 года]? Это же не большевики были, правильно?» — заявил Кургинян.

Лидер движения «Суть времени», развивая свою мысль, сослался на опыт Крыма и Чечни:

«Если бы только в Крыму шевельнулись татары, и кто-то открыл огонь на поражение, всё бы кончилось… То, что было осуществлено, было осуществлено мягко. А к татарам отнеслись крайне комплиментарно. Зачем? Потому что это был мягкий сценарий, нам не надо было, чтобы там кто-то дернулся», — прокомментировал политолог действия российских властей во время политического кризиса в Крыму 2014 года.

«Когда я говорю о мягком сценарии в Чечне, я имею в виду возвращение в Чечню конституционного права. Где сначала все было достаточно жестко и нужно было показать силу, а потом был Ахмат Кадыров и многое другое, и мы взяли всех суфиев и значительную часть населения на себя. Более того, мы между народом и собой поставили чеченских лидеров. Тогда претензии мы замкнули на них, а не на себя», — развил свою мысль Кургинян.

Говоря о тонких методах, Сергей Кургинян также привел пример распада Советского Союза, как следствие отказа от сложности в ситуации, когда враг эту сложность вовсю использовал:

«Что сделали с Советским Союзом? Взяли булавку и в определенную точку укололи, и возник этот паралич: все танки остались на месте, все самолеты остались на месте. Кстати говоря, если бы в 1991 году вместо «Лебединого озера» мне или Владимиру Вольфовичу дали говорить, то и результат 1991 года был другой. Потому что вы можете поверить, что Ленин и Троцкий, взяв власть и объявив что-нибудь, пустили бы «Лебединое озеро»? Они бы вылезли в эфир и говорили до конца», — объяснил политолог.

Объясняя аудитории, что он понимает под мягкостью, Кургинян заявил, что эта самая мягкость никоим образом не является отказом от борьбы

«Мягкость — это постоянная возможность прикупить что-нибудь, что еще можно прикупить. Владимир Вольфович говорит, что Донбасс должен пойти в наступление. Я всячески за, если это сделает свободолюбивый благородный народ Украины, который поднялся на защиту своих конституционных прав. Пусть он так это сделает», — подытожил лидер движения «Суть времени»

По данным голосования, во время дальневосточного эфира передачи «Поединок», с серьезным отрывом победил руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян, получив 17 024 голоса, в том время как его оппонент — лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский — лишь 3 265 голосов.

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