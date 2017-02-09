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Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии

Политика
Российский дипломат прокомментировал подарок Путина Додону, возмутивший Бухарест
Игорь Додон, Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Додон, Владимир Путин

Бухарест, 9 февраля 2017, 19:55 — REGNUM  Посол России в Румынии Валерий Кузьмин в интервью румынскому изданию Adevarul прокомментировал подарок, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным президенту Молдавии Игорю Додону в ходе визита последнего в Москву в середине января — карту исторической Молдавии XVII века. По словам Кузьмина, это было лишь доказательством общих исторических связей между Молдавией и Россией, но никак не оскорблением в адрес Румынии.

«Не думаю, что речь шла о карте «Великой Молдавии». Это была средневековая карта с Молдавским княжеством, которое тогда существовало. Это известный исторический факт. Если вам интересно мое мнение, это лишь доказательство общей истории между Молдавией и Россией. Этот подарок четко показывает что наши отношения глубоко укоренены в истории», — сказал российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, румынские СМИ, политики и эксперты активно возмутились «дерзкому» подарку, который преподнес Владимир Путин Игорю Додону, — карте исторической Молдавии XVII века — и комментарию Додона о том, что, заключая Бухарестское мирное соглашение в 1812 году, России не стоило ставить границу по Пруту, но включить в свой состав всю территорию Молдавского княжества. «Тогда наша страна была бы целостной», — добавил он, имея в виду исторические молдавские территории, которые сегодня входят в состав Румынии и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Что передал Румынии Путин через Додона?

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