Станислав Стремидловский, , 19:34 — REGNUM

На неделе со 2 по 8 февраля украинская региональная пресса писала об продолжении эпидемии африканской чумы в стране и интересовалась, чем готовы украинцы поступиться ради блокады Донбасса.

В прошлом году жители села Ветлы Любешевского района узнали, что часть земель сельсовета белорусская сторона уже считает своей, пишут «Волинські Новини» (Луцк). С тех пор волыняне пытаются отстоять свою территорию, на которой хозяйничали с давних времен. Впрочем, исполнительная власть области длительное время игнорировала желание земляков и списывала все на международные договоры. В свою очередь, депутаты областного совета продемонстрировали свою гражданскую позицию и сформировали специальную комиссию, чтобы исследовать конфликтную ситуацию. Как результат, последовало обращение в Киев с просьбой рассмотреть демаркационный процесс, длившийся на границе Волыни с Белоруссией. Подтолкнул к действиям волынских депутатов отчет о конфликтной ситуации, подготовленный временной контрольной комиссией областного совета по вопросам защиты интересов территориальных общин Волынской области при проведении делимитационных и демаркационных работ по обустройству государственной границы между Украиной и Белоруссией в рамках Волынской области. Пока иностранные соседи проводят демаркацию в Волынской области, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра два года подряд не может обеспечить проведение соответствующих работ с украинской стороны. Волынский областной совет обращает внимание на сохранение и рациональное использование водных ресурсов государства. В отчете временной комиссии сказано, что на Волыни находится 14 водных объектов, которыми поверхностные воды отводятся на территорию Белоруссии. С 1991 года средства на содержание и реконструкцию гидротехнических сооружений на Волыни Государственным агентством водных ресурсов Украины фактически не выделялись, поэтому есть риск потери водных ресурсов. В частности, жители приграничных территорий начали бить тревогу, мол, белорусы расширяют Жировский канал и вблизи населенного пункта Малиновка обустраивают водохранилище, что может привести к уничтожению озер на Волыни и экологической катастрофе. О том, что белорусы считают часть Волыни своей, жители села Ветлы узнали в начале 2016 года, когда иностранная техника заехала в их леса. С тех пор разгорелся конфликт и нарастало недовольство местных жителей, которые не соглашались с существующим положением дел. Более того, волыняне называли все это национальной изменой и антигосударственными действиями исполнительной власти. Как следствие, волыняне перекрывали международную трассу, угрожали белорусам сжечь их технику, а те то приостанавливали демаркационные работы, то опять за них брались. Более того, был зафиксирован случай, когда белорусы при разграничении границы воровали украинский лес.

Умные люди говорят, что лучше иметь дело с умным поганцем, чем с глупым ханжой, констатирует «Збруч» (Галичина). В последние дни председатель польской правящей «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский взял из этой пословицы худшие части. «Мы не можем в течение многих лет соглашаться на то, чтобы на Украине был культ людей, которые совершили геноцид против поляков», — отметил Качиньский. По его словам, украинцы «превзошли немцев в жестокости против поляков». И вообще: «Это дело определенного выбора Украины. Я ясно сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня понятное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — подчеркнул Качиньский. Когда немцы забудут про толерантность, политкорректность и прочий либерализм, то вспомнят полякам Данциг, Бреслау и Силезию. У россиян понятия вроде упомянутых давно стали матюками, а польский трон обожаемая ими царица (немецкого происхождения) в свое время превратила в гардеробную. Когда пане Ярослав задумается над такими нюансами или напряжется и воспроизведет в памяти события с самолетом под Смоленском семилетней давности, то, возможно, сделает интересные для себя выводы.

Станет ли украинский на Украине «языком по умолчанию», спрашивает сама себя «Галичина» (Ивано-Франковск). Недавно в украинский парламент внесли три законопроекта о государственном языке и механизме его защиты. По словам депутата Верховной рады Украины Олега Медуницы, «рядовому гражданину я предложил бы посмотреть на закон о государственном языке как на закон о защите и популяризации отечественного высококачественного продукта. Когда мы покупаем товары в супермаркете, то всегда смотрим на этикетку и не доверяем тем, о которых не можем прочитать. То же и с телевидением, радио, объявлениями в общественном транспорте, и тому подобным. То же и с языком официальных документов: когда вы ищете нужную вам официальную информацию о своих правах, на все сто процентов поверите, скажем, русскоязычному источнику? Наш восточный сосед активно работал в регионах русскоязычного населения и вел целенаправленную политику «защиты» русского языка. Сегодня мы имеем результаты этой политики — «защищенный» Крым, «защищенный» Донбасс». В свою очередь кандидат филологических наук Лилия Париляк обращает внимание на то, что в предложенных законопроектах «регламентирована передача украинских имен иностранными языками с помощью букв алфавита соответствующего иностранного языка в фонетическом звучании на украинском языке с соблюдением требований транслитерации (возможно, Ивано-Франковск наконец избавится в иностранных текстах от глубоко укоренившегося «ов» вместо украинского «ів»)».

Во Львов прибыли представители Королевской службы капелланов Канады, чтобы поделиться опытом с украинскими коллегами, передает «Zaxid.net» (Львов). Обучение на базе львовской Национальной академии сухопутных войск продлится две недели, в них примут участие 24 священнослужители «различных конфессий», которых после окончания учебы их распределят по бригадам. Это важно, потому что под термином «представители различных конфессий» имеются в виду и представители Русской православной церкви, которая на Украине почему-то называется УПЦ (по народному — Московский патриархат). То есть филиал главной «фсб-скрепы» России делегирует своего представителя на курсы, на которых натовская военщина будет учить «неканонических отступников» и вообще иноверцев поддерживать боевой дух «карателей». При этом не просто послушать и записать придут, а потом еще и останутся в украинской армии заниматься душами военных. Об этом «батюшки» не преминули сообщить на своих канонических веб-ресурсах. То есть в украинской армии будут служить богослужения капелланы, которые молятся за патриарха Кирилла. «Батюшки» в Вооруженных силах Украины — это какой-то концентрированный Гоголь, «русский поп», «казаки» и «не встанем, мама, умрем, а не встанем». С чисто практической точки зрения — это деморализация в частях, где будут действовать «православные агитаторы». Кроме того, это шпионаж и корректировкиа огня в пользу врага.

Буковинских экологов обвиняют в сокрытии реальных фактов незаконной вырубки леса в Черновицкой области, информируют «BukNews» (Черновцы). В этом уверен общественный активист и представитель движения «Стоп коррупции» в регионе Николай Петиченко. В свою очередь буковинские экологи называют статистику за 2016 год: к административной ответственности по делам незаконной вырубки лесов привлекли 300 человек, провели более 50 проверок, штрафов выписали на 42 тысячи гривен. Сейчас рассматривают в суде дело Черновицкого лесного хозяйство, оно почти на 3 миллиона гривен. Но идет затягивание рассмотрения дела, дают возможность уничтожить пеньки. Когда общаешься с местным населением, рассказывает Петиченко, говорят: предупредили, уничтожили факты. Почему активисты должны находить эти пеньки, а не экологическая инспекция?

На Винничине запретили торговлю мясными изделиями и свиньями, предупреждает «Реал» (Винница). Карантин введен в Мурованокуриловецком районе из-за африканской чумы свиней. Глава местной районной государственной администрации Сергей Ладан подтвердил введение табу и заверил, что на рынках района специалисты следят за неукоснительным соблюдением ограничений. Оно распространяется на всех живых животных без исключения и мясные изделия со свининой, а также мясо свиней, включая привозное. Такие жесткие меры в районе ввели сроком на 40 дней, пока не будут полностью завершены мероприятия по ликвидации очага инфекции. 7 февраля в селе Морозовка уничтожено уже 167 животных. Еще предстоит ликвидировать около 130 свиней. Отметим, о наличии вируса заявляют в трех населенных пунктах. Помимо Морозовки, это Мурованные Куриловцы и Выщеольчедаев. Однако в районе существует иная версия происходящего. Фермер из Выщеольчедаева уверяет, что его животные отравились кормами, а ветеринары пытаются скрыть этот факт, «списав» его на вирус.

Не успела Херсонщина облегченно вздохнуть, избавившись от птичьего гриппа, как ему на смену явилась новая напасть, сообщают «Херсонцы» (Херсон). В Олешковском районе зафиксировали африканскую чуму свиней. Село Правые Саги было объявлено эпизоотическим центром и закрыто на карантин. Зона защиты определена в границах Олешковского горсовета, Винрассадника, дачного кооператива «Нечаево», ООО «Фридом Фарм Бекон». Зоной надзора обозначили территорию радиусом в 20 километров вокруг эпизоотического очага: в пределах сел Песчанка, Подстепное, Казачьи Лагери, Раденск, Челбурда, Костогрызово, Поды, Левые Солонцы, Правые Солонцы, Подлесное, Великие Копани, ЧП «Митойл». «Африканскую» проблему подняли и на заседании исполкома горсовета Херсона. Член исполкома, директор Днепровского рынка Александр Устинов уверен, что корень бед — в распространенности стихийной торговли, которая «заняла все зеленые зоны и тротуары, чтобы увести объекты от контроля и ответственности». А олешковский сайт «Южные вести» сообщает: по городу ширятся слухи о том, что в Олешках истребят всех бездомных животных. Ведь согласно инструкции ветеринарной службы должен произойти забой всех бездомных животных гуманным способом. «Если на улице есть кто-то, кто вам дорог, забирайте по домам!», — брошен клич в соцсетях.

Больше месяца Украина живет с новой минимальной заработной платой, которую повысили в два раза, с 1600 до 3200 гривен, рассказывает «Думская» (Одесса). Как и предсказывали специалисты, однозначным благом для народа этот шаг правительства не стал. Кто-то, действительно, начал получать больше, чьи-то заработки не изменились, а кто-то и вовсе потерял в деньгах. В декабре 2016 года врач-методист Еврейской больницы Елена Гавриловна получила 3600 гривен зарплаты и, в очередной раз чертыхнувшись, стала ждать 2017 года в надежде хотя бы на какое-то повышение жалования. В кабинете министров заверили, что минимальная зарплата увеличится вдвое, так что повод верить и надеяться был. Однако в январе зарплата женщины составила… 3260 гривен. Пытаясь понять, что произошло и почему ей теперь платят самый минимум, медик узнала, что ее лишили ряда надбавок, в частности за совместительство. На вопрос, почему так, Елене Гавриловне ответили, что обеспечить 3200 нужно всем сотрудникам, а денег у государства мало. Теперь врач ломает голову над тем, что ей делать и как жить дальше. Мотивации работать нет, перспективы повышения зарплаты призрачны. Таких сотрудников, как Елена Гавриловна, в одесских медучреждениях хватает: для того, чтобы выполнить постановление правительства и при этом свести дебет с кредитом, бухгалтеры с одобрения главврачей перекраивают зарплатные сетки. И не всех они радуют. Низкооплачиваемый персонал получает серьезное повышение, большинство сотрудников довольствуется незначительной прибавкой, а некоторые, такие как эта самая Елена Гавриловна, теряют. В результате уборщицы и санитарки практически сравнялись окладами с медсестрами, что в высшей степени несправедливо, учитывая разницу в образовании и степени ответственности, которую они несут. Многие задумываются об уходе в частные клиники, а врачи-совместители все чаще отказываются от работы на государство. Аналогичные настроения царят и в учебных заведениях, где зарплаты техничек и уборщиц, благодаря решению правительства, приблизились к и без того нищенским учительским. При этом повышение минимальной зарплаты ударило в основном по молодым учителям, которые и без того неохотно идут в школы. С одной стороны, государство гарантирует зарплату в 3200 гривен, а с другой — перспектива ее повышения становится отдаленной, так как в учреждениях гуманитарной сферы, чтобы обеспечить минималку, режут надбавки тем, у кого они и так небольшие — то есть, пенсионерам и молодежи. Трогать опытных учителей средних лет, составляющих костяк коллектива, побаиваются, и у них зарплаты хорошо подросли.

Запорожцы не хотят сидеть без света из-за блокады Донбасса, утверждает «Индустриалка» (Запорожье). В связи с блокированием железной дороги на Донбассе по всей Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии. Из неподконтрольных районов, где размещены промышленные площадки, украинские компании не могут вывезти жизненно важный продукт — уголь для ТЭС и ТЭЦ. По данным министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, существующих запасы антрацитовых углей, необходимых для работы ТЭС до конца зимы, уже в начале марта будут фактически на нуле. «Индустриалка» поинтересовалась у жителей Запорожья, как они относятся к блокаде поставок угля из зоны АТО и готовы ли жить без света?

Светлана Александровна, пенсионерка: «Без света мы сидеть не готовы. К таким мерам, как блокирование, я отношусь отрицательно. Есть законные методы, есть правительство. А какие-то люди не имеют права блокировать».

Андрей, студент медицинского колледжа: «Конечно, нужно взаимодействовать обоим сторонам. Уголь нам нужен. Мне, конечно, не хотелось бы сидеть без света».

Елена Ивановна, пенсионерка: «Я против блокады. Надо искать другие способы. Наш город и другие регионы должны быть со светом — люди ни в чем не виноваты».

Игорь, рабочий: «Мне бы не хотелось, чтобы из-за блокады Донбасса у меня дома не было электричества. Поэтому к блокаде я отношусь однозначно отрицательно. Железную дорогу нужно разблокировать. Надо, чтобы всем людям было хорошо. От этого зависит не только судьба жителей на тех территориях, но и наша судьба — угля для отопления у нас нет».

Яна Кокина, менеджер: «В первую очередь обидно, что из-за блокады, которую власть устроила Донбассу, мы не получаем уголь, который нужен для получения электроэнергии. И что есть в нашей стране избыток электроэнергии, которую мы продаем в страны центральной Европы, и, как объясняет нам наше правительство, обратно повернуть поток на потребности страны невозможно. Получается, что пострадает опять народ, опять возникнет необходимость планирования важных дел до момента отключения. Немаловажный факт — зарядить все гаджеты, потому что, если есть в доме ребенок, его надо будет чем-то занять».

На железнодорожной станции Белая Криница Великоалександровского района группа мужчин в одежде с элементами камуфляжной формы, перекрыла движение пассажирскому поезду Николаев — Ивано-Франковск, передает «Новий день» (Херсон). Около десятка участников акции просто вышли на пути и встали перед тепловозом, игнорируя сигналы машиниста. Это были «АТОшники» и примкнувшие к ним волонтеры, которые протестовали таким образом против раздачи земель общественных пастбищ в частные руки при содействии служащих Госгеокадастра Украины. Освободить пути пикетчиков уговаривали сотрудники полиции вместе с чиновниками районной администрации. И уговорили, но вот надолго ли? Напомним: участники боевых действий на востоке Украины уже выражали резкое недовольство работой регионального подразделения Госгеокадастра, устроив выволочку его начальнику прямо в служебном кабинете. Но общего языка с «АТОшниками» ведомство так и не нашло. Объяснения землеустроителей ветеранов явно не удовлетворили. И теперь вспышки недовольства перемещаются из областного центра в районы.

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр Лиев считает, что после «аннексии» Крыма у Николаевской области очень высокий туристический потенциал в связи с тем, что 4 миллиона человек, которые ежегодно ездили к морю в Крым, сейчас такой возможности не имеют, сообщают «НикВести» (Николаев). Лиев приехал в Николаевскую область с коммуникативным тренингом-семинаром «Команда развития туризма в Николаевской области». «К сожалению, все еще «по совковому» воспринимают, что туризм — это где-то кто-то с рюкзаками пошел в какие-то горы. На самом деле, туризм — это драйвер экономики, это то, что может приносить очень серьезные деньги. Мы в Крыму в этом убедились. За 4 года нам удалось увеличить туристический поток на 1 миллион человек. Сейчас мы пытаемся поделиться этим опытом, как можно из области сделать туристическую дестинацию. Потенциал после «аннексии» Крыма у Николаева очень высокий, в связи с тем, что 4 миллиона человек, которые ездили к морю в Крым, сейчас не имеют такой возможности. У Николаева, пока мы не вернули Крым, есть шанс стать туристической дестинацией», — сказал Лиев. Он убежден, что потенциал Николаевской области выше, чем в Одесской. «Николаевщина — это центральная южная область с достаточно хорошей перспективой не только отдыха у воды, у моря, а потенциал и сельского и зеленого туризма, и других видов. Здесь возможности, по перспективе, по потенциалу больше чем у Одесской области. По крайней мере, они здесь еще не реализованы, и сам бизнес не понял, что это можно продавать. Также потенциал Юга Украины значительно выше, чем потенциал Карпат. Но на Юге Украины пока нет той мечты, которая была и уже реализована во многих западных регионах. И наша задача этим семинаром артикулировать эту мечту», — отметил Лиев.