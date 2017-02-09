Шойгу доложил Путину о мерах, принимаемых после удара ВКС по войскам Турции

Решено экстренно усовершенствовать механизмы согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии

Москва, , 19:32 — REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, принимаемых военными после случайного удара ВКС России по турецким войскам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Шойгу доложил результаты разговора начальников генштабов России и Турции, состоявшегося 9 февраля.

По словам пресс-секретаря президента России, в ходе совместного обсуждения инцидента начальниками генштабов России и Турции было решено экстренно усовершенствовать механизмы согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования своему турецкому коллеге генералу Хулуси Акару в связи со смертью троих и ранениями еще 11 турецких военнослужащих в районе сирийского города Эль-Баб от ошибочного удара российского боевого самолёта.

Напомним, российские ВКС с января 2017 оказывают воздушную поддержку турецким сухопутным войскам, ведущим бои с боевиками запрещенной в России группировки ИГ в районе сирийского города Эль-Баб.

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