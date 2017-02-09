СМИ: военнослужащие Индонезии будут проходить подготовку на подлодках Индии Политика Оборонное ведомство Индии уже осуществляет аналогичную подготовку моряков из Вьетнама

Нью-Дели, , 19:30 — REGNUM Военное ведомство Индии согласилось организовать для военнослужащих Индонезии подготовку экипажей подводных лодок, сообщает 9 февраля The Hindu со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии. «Обе стороны договорились организовать совместное обучение ВВС, расширить сотрудничество на море, включая тренировки экипажей подводных лодок», — сообщил источник. Напомним, оборонное ведомство Индии уже осуществляет подготовку моряков из Вьетнама на подводных лодках проекта 877 «Палтус», а вьетнамские пилоты проходят обучение на истребителях Су-30. Читайте ранее в этом сюжете: Пакистан: Индия строит подземный атомный город

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