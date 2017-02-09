Депутат от ЕР обратилась в Роспотребнадзор по вопросу экологии Находки

Москва, , 19:24 — REGNUM Депутат Госдумы Виктория Николаева («Единая Россия») направила депутатский запрос в региональный Роспотребнадзор, краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, Приморскую транспортную прокуратуру, Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора в связи с открытой перевалкой угля в городе Находка Приморского края, создающей угрозу здоровью жителей города.

«Мною были направлены запросы в надзорные органы с целью получения реальной информации социально-гигиенического мониторинга в городе Находка и принимаемых мерах по предотвращению загрязнений воздуха стивидорными компаниями при перевалке открытым способом угля на морские суда в портах «Находка» и «Восточный», — заявила Виктория Николаева.

По словам парламентария, сейчас нужно не заниматься популизмом, а действовать.

«Речь сейчас уже не о том, что угольная пыль — это плохо и неприятно, речь о том, что это реальная угроза здоровью жителей города. Дети не должны отмывать парты перед уроками, а город — задыхаться от черной пыли. Необходимо срочно создавать комиссию и разрабатывать грамотный, юридически подкованный законопроект, который мог бы раз и навсегда прекратить этот беспредел. Я сейчас внимательно изучаю этот вопрос в части того, что можно изменить на законодательном уровне. Подключаться сегодня нужно не только региональной исполнительной власти, но и краевым депутатам. От их предложений зависит, что мы сможем сделать на федеральном уровне. Возможно, за такие нарушения нужно вводить уголовную ответственность, и, конечно, штрафы нужно увеличить в несколько раз — тогда все сразу изменится», — заключила депутат.

«Открытые терминалы медленно, но верно убивают людей. 17% взятых проб не соответствуют санитарным нормам и правилам — это официальные данные Роспотребнадзора. И все это имеет накопительный эффект. Через несколько лет, если сейчас срочно не принять меры, мы получим полностью больной, вымирающий город», — подчеркнула Виктория Николаева.

Ранее в Находке прошел пикет горожан против перевалки угля открытым способом. Жители выступили в защиту города от экологической катастрофы. В результате открытой перевалки угля в воздухе содержится пыль от местных угольных терминалов, а промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад. В 2014 году открытый способ перевалки угля попал под запрет, но данные меры касались только новых предприятий.