Россия и Турция вместе расследуют гибель турецких солдат от авиаудара ВКС

Трое турецких военнослужащих погибли в районе сирийского Эль-Баба от непреднамеренного удара российских самолетов

Дамаск, , 18:57 — REGNUM Россия и Турция будут совместно расследовать факт гибели троих турецких солдат от непреднамеренного авиаудара самолетов российских ВКС, сообщает Министерство обороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил по этому поводу искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования своему турецкому коллеге генералу Хулуси Акару в связи со смертью троих и ранениями еще 11 турецких военнослужащих в районе сирийского города Эль-Баб от непреднамеренного удара российского боевого самолёта.

Начальники генеральных штабов России и Турции договорились о более тесной координации действий и повышении качества обмена информацией об обстановке на земле.

Напомним, российские ВКС с января 2017 оказывают воздушную поддержку турецким сухопутным войскам, ведущим бои с боевиками запрещенной в России группировки ИГ в районе сирийского города Эль-Баб.

По мнению некоторых экспертов, причиной непреднамеренного удара российской авиации по позициям турецких военнослужащих могла быть техническая несогласованность в обозначении турецкими военными своих позиций и целей для авиаудара.

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