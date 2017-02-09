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Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»

Политика
В «Поединке» за лидера движения «Суть времени» на Камчатке отдали в 5 раз больше голосов, чем за Жириновского, который уверен, что Донбасс не надо уговаривать
Сергей Кургинян
Иллюстрация: Скриншот передачи «Поединок» Владимира Соловьева, «Россия-1»
Сергей Кургинян

Москва, 9 февраля 2017, 19:01 — REGNUM  Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Поединок» на телеканале «Россия 1» убедительно победил в схватке с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Результат на Камчатке — 14 990 голосов против 2898, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Темой встречи стали активизировавшиеся после теракта в Донецке споры о том, что делать с Донбассом.

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«Владимир Вольфович говорит о том, что Донбасс должен войти и развить наступление. Я всячески за, если это сделает свободолюбивый, благородный народ Украины, который поднялся на защиту своих конституционных прав. Пусть он так это сделает», — сказал в эфире «поединка» Сергей Кургинян.

Он предложил ЛДПР смотреть социологические опросы. «И не просто данные, а подвижность этих данных — где их можно ещё изменить и где нет. Работайте сложно, тонко, на сбор империи, и тогда будет победа», — посоветовал эксперт.

Владимир Жириновский отстаивал свою точку зрения: «Должен быть порядок. И не надо уговаривать. Мы не говорим «Иди сюда!». Мы говорим: «Не хочешь — подыхай с голоду, мы тебя не знаем». Мы говорим: «Не стой у порога Кремля, не проси бесплатно газ, нефть, металл, оружие». Мы никому ничего не дадим. И продовольствие не дадим!».

«Если что-то делать, то сборка осуществляется мягко, — спорил с лидером ЛДПР Сергей Кургинян. — Никогда ничего не собирайте жёстко. Вы усилите сопротивление, понизите свой потенциал, отпугнёте союзников». Надо говорить: Иди сюда, милый, всё будет хорошо!», а вместо этого вы говорите: «А ну, иди сюда!». Так нельзя, так не собирают».

Но Владимир Жириновский остался уверен, что действовать мягко бесполезно. «Есть люди, которые не хотят вообще слышать слово «русские», «русский язык». Ну что мы можем сделать?» — высказал он своё мнение.

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