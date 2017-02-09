Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»

«Ошибка коммунистов состояла в том, что они вместо того, чтобы поддерживать комплементарные группы, поддерживали некомплементарные – Прибалтику и все прочие, которые нас тогда не любили»

Москва, , 18:47 — REGNUM Не допустить повторения ошибок Советского Союза и сделать ставку на поддержку комплементарного России населения Украины призвал в четверг, 9 февраля, лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1».

Политолог выступал на передаче в качестве антагониста лидера ЛДПР Владимира Жириновского в вопросе того, как должна действовать Россия в вопросе дальнейшей судьбы Украины.

«На Украине есть три группы населения: первая — все равно враждебная нам Галиция и все прочее, и собственно, зачем она нам нужна? — заявил политолог, полемизируя с лидером ЛДПР. — И ей посылается один месседж: «слушайте, станьте независимым государством, и у вас будет сплошной галицийский рай». Вторая — это нейтральная киевская и прочее, за которую надо бороться, и третья — это наша, русская, которую нужно поддержать».

По мнению Кургиняна, только создание единой «планетарной системы», где в ядре государства должен находиться русский народ-держатель, а вокруг — как планеты вращаться другие народы, «позволит России обеспечить свое будущее».

При этом, дабы не допустить ошибок СССР, ставка должна делаться только на те группы населения Украины и иных государств, которые комплементарно относятся к России, считает он.

«Ошибка коммунистов состояла в том, что они вместо того, чтобы поддерживать комплементарные группы, поддерживали некомплементарные — Прибалтику и все прочие, которые нас тогда не любили. Эту ошибку надо исправить, нельзя повторять ошибку Советского Союза, но исправить этот вариант и создать большое пространство — это и значит создать империю», — добавил он.

Политолог также отметил, что существует два пути, по которым может пойти страна: создание на базе России унитарного национального государства, либо имперской «симфонии народов».

«Империя — это многонациональное идеологическое государство. Либо вы строите подобие Османской империи, или вы строите то, что Кемаль Ататюрк предлагал — то есть Резню. У вас выбор между Кемалем (резней), или империей, как Османской. В империи Османской было место арабам и всем прочим», — пояснил политолог.

«Это был «союз нерушимый республик свободных», сплоченный турками. Когда это рухнуло Кемаль просто устроил резню. Вы выбираете какой из этих вариантов?» — задал вопрос Сергей Кургинян Владимиру Жириновскому.

Поединок с Жириновским закончился полной победой Кургиняна:

2898:14 990 (окончательный результат на Камчатке)

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины