Киев начал штрафовать радиостанции за недостаток украиноязычного вещания

Несоблюдение квот на песни и программы на украинском языке наказывается штрафом в размере 5% суммы лицензионного сбора

Киев, , 18:22 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на несколько радиостанций за несоблюдение квот трансляции песен и программ на украинском языке, сообщает сайт пресс-службы ведомства.

В частности указано, что общая сумма штрафа превысила сумму 500 тыс. гривен. Национальный совет Украины уточнил, что штраф налагается в размере 5% суммы лицензионного сбора.

Напомним, в ноябре 2016 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий украинские радиостанции транслировать не менее 35% суточного количества передач на украинском языке.

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