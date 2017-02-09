Новый глава ЦРУ прибыл в Анкару

Анкара, , 18:22 — REGNUM Новый глава ЦРУ Майк Помпео прибыл в Анкару для проведения переговоров с турецкими официальными лицами, сообщает 9 февраля Agence France-Presse.

Помпео совершил свой первый зарубежный визит после инаугурации президента США Дональда Трампа. Он должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкой внешней разведки (MIT) Хаканом Фиданом.

Во время своего визита Помпео обсудит сирийский конфликт, в частности военную операцию Турции против боевиков «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывающихся в сирийском городе Эль-Баб. Также может быть рассмотрен план операции в Ракке.

Напомним, президент Трамп провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых лидеры двух стран договорились о проведении совместной операции против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии заявил, что боевики будут вытеснены из иракского Мосула и сирийского города Ракка через шесть месяцев.

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