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Путин выразил Эрдогану соболезнования по поводу гибели турецких солдат

Политика
Турецкие солдаты попали под удар ВКС России
Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 9 февраля 2017, 18:21 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу инцидента с российскими ВКС в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в ходе разговора Путин выразил Эрдогану соболезнования по поводу гибели троих турецких военных, случайно попавших в зону авиаудара воздушно-космических сил России на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Турции сообщил, что трое турецких военных погибли в результате авиаудара ВКС России на территории Сирии. Ещё 11 турецких военных получили ранения. Речь идет о случайном попадании боеприпасов на позиции турецких войск на севере Сирии.

Напомним, турецкая армия проводит в Сирии наземную операцию, которая называется «Щит Евфрата». В ходе этой операции турецкие войска ведут боевые действия против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также против курдских сил самообороны. Существенных успехов эта операция пока не принесла.

Читайте развитие сюжета: Россия и Турция вместе расследуют гибель турецких солдат от авиаудара ВКС

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