Генштаб ВС Турции: трое турецких солдат погибли от удара ВКС РФ
Анкара, 9 февраля 2017, 18:14 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что в результате авиаудара воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике погибли трое турецких военнослужащих. Ещё 11 получили ранения. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Генштаба ВС Турции.
Уточняется, что ВКС РВ наносиил авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Алеппо. Часть авиабомб случайно попалал на позиции турецких войск в районе города Эль-Баб.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу этого досадного инцидента. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
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