Генштаб ВС Турции: трое турецких солдат погибли от удара ВКС РФ

В результате авиаудара ВКС России по позициям террористической группировки «Исламское государство» боеприпасы случайно попали на позиции турецких войск

Анкара, , 18:14 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что в результате авиаудара воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике погибли трое турецких военнослужащих. Ещё 11 получили ранения. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Генштаба ВС Турции.

Уточняется, что ВКС РВ наносиил авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Алеппо. Часть авиабомб случайно попалал на позиции турецких войск в районе города Эль-Баб.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу этого досадного инцидента. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.