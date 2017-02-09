Министр юстиции Румынии ушел в отставку под давлением протестов

Бухарест, , 18:08 — REGNUM Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке 9 февраля объявил о своей отставке. Как сообщает румынское издание Realitatea, решение министра стало следствием продолжающихся антиправительственных протестов, на которых манифестанты требуют отставки Йордаке и всего правительство Сорина Гриндяну.

Поводом для начала массовых выступлений послужили подготовленные Минюстом и утвержденные Кабмином 31 января решения об амнистии для осужденных за коррупцию, включая бывших и действующих политиков и чиновников. Позже, под давлением протестов, решения были отменены, а в правительстве возложили вину за кризис на министра юстиции, который «недостаточно объяснил» общественности предлагаемые инициативы.

Йордаке считает, что все его действия и инициативы были законными. «Но раз общественное мнение этого требует, я принял решение подать в отставку», — добавил он.

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