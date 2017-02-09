Избирательная кампания в «округе Нарышкина» стартует в Ленобласти в мае

Выборы по Кингисеппскому избирательному округу, оставшемуся без своего представителя в Госдуме, пройдут в сентябре

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:14 — REGNUM Избирательная кампания по дополнительным выборам в Государственную Думу VII созыва по Кингисеппскому одномандатному округу №112 в Ленинградской области начнется в мае, сами выборы пройдут 10 сентября. Подготовка к проведению допвыборов по этому округу стала основной темой совещания Центральной избирательной комиссии РФ, сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе Центризбиркома.

Напомним, на выборах 18 сентября 2016 года в Кингисеппском одномандатном округе победил спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, набрав 52,49% голосов — за него проголосовали почти 100 тысяч человек. Однако от мандата он отказался, поскольку уже 22 сентября получил предложение президента Владимира Путина возглавить Службу внешней разведки. Новую должность Нарышкин занял 5 октября. Владимир Путин, в свою очередь, извинился перед избирателями Ленобласти за то, что Нарышкин не сможет стать их депутатом в нижней палате парламента.

Вакантный мандат будет разыгран в воскресенье, 10 сентября 2017 года. Проголосовать на них смогут не только жители Кингисеппского округа, но и россияне, живущие в Бонне (Германия): этот зарубежный избирательный участок прикреплен к округу в Ленобласти. Избирательная кампания стартует уже в мае.

Отметим, после внезапного освобождения мандата, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что правительство региона готово не только выдвинуть своего кандидата, но и поддержать представителя какой-либо партии, если он будет пользоваться доверием избирателей. Дрозденко также отмечал, что кампания в этом округе будет напряженной, поскольку за свободный мандат вступят в борьбу политики из Москвы, Петербурга и других регионов.

Несколько дней назад политолог Дмитрий Солонников в интервью ИА REGNUM высказал гипотезу о том, что в этом округе от партии власти может быть выдвинут Александр Худилайнен, если в ближайшее время он покинет пост главы Республики Карелия.

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Напомним, 1 февраля Избирательная комиссия Ленобласти осталась без председателя — Владимир Журавлев покинул свою должность после 14 лет работы на этом посту в связи с переходом на должность проректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник, на освободившийся пост прочили бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Лебединского, уволившегося с должности главы аппарата губернатора и правительства региона в конце декабря прошлого года. На состоявшемся в ЦИК России заседании было принято решение предложить губернатору Ленобласти назначить Лебединского членом Леноблизбиркома с правом решающего голоса.