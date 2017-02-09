Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать

Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил собрата по Республиканской партии сенатора Джона Маккейна в неспособности США выйти из многочисленных конфликтов по всему миру. Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, посвятившего своему однопартийцу целую серию критических сообщений в соцсетях, «сенатору Маккейну не стоит выступать в СМИ об успехе или провале миссии. Он проигрывает так долго, что уже не знает способа выигрывать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна, погрязшая в конфликтах по всему миру».

Напомним, Трамп и Маккейн уже неоднократно выступали с взаимной критикой. Трамп обвиняет Маккейна в стремлении развязать третью мировую войну, а Маккейн обличает «нерешительность» и «пророссийскую настроенность» Трампа.

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