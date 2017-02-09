Human Rights Watch усомнилась в справедливости выборов президента Туркмении

Правозащитники требуют от государств-партнеров этой среднеазиатской страны «оказать давление на туркменское правительство»

Ашхабад, , 17:37 — REGNUM Human Rights Watch (HRW) ставит под вопрос возможность проведения свободных и справедливых выборов президента Туркмении. Об этом говорится в официальном заявлении международной правозащитной организации, пишет «Служба новостей Центральной Азии».

По словам главы представительства HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уиллямсона, позиция НПО по этому вопросу основывается на «пристальных наблюдениях за ситуацией с правами человека в Туркмении».

Также он подчеркнул, что поскольку туркменские власти не допускают неправительственные организации в страну, то «международные партнеры Туркмении должны оказать давление на правительство с требованием обеспечения элементарного уважения прав человека и скорейшего осуществления давно назревших реформ».

«Там, где права человека грубо нарушаются, нет свободы слова, прессы, свободы собраний, мы считаем, что там не может быть и свободных выборов», — цитирует одного из руководителей Human Rights Watch радио «Азатлык».

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Туркмении запланированы на 12 февраля 2017 года. Со 2 февраля для находящихся за рубежом туркменистанцев стартовало досрочное голосование.

На должность главы этого государства претендуют девять кандидатов: действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, банкир Бекмырат Аталыев, представитель «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор госпредприятия «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.