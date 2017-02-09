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Глава института стратегических исследований Казахстана возглавил телеканал

Политика
Ерлан Карин назначен председателем правления акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан»

Астана, 9 февраля 2017, 17:15 — REGNUM  Известный казахстанский политолог Ерлан Карин, возглавлявший Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Казахстана (КИСИ), сегодня, 9 февраля, был назначен председателем правления акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» нового Председателя Правления — Ерлана Карина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТРК.

Следует отметить, что место председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» пустовало с 24 января 2017 года, когда его по собственному желанию покинул Кемелбек Ойшыбаев, проработавший на этой должности почти 4 месяца.

Для 40-летнего Ерлана Карина это первый опыт работы в сфере телевидения. Свою карьеру Карин начал в 1996 году с позиции политического обозревателя газет «Диапазон» и «Время по Гринвичу». Затем он работал учителем истории и географии в средней школе в Актюбинске. С 1998 по 2000 год Карин был сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем директора Института России и Китая. В 2000 году Ерлан Карин возглавил Центрально-Азиатское агентство политических исследований. С 2002 по 2003 год был внештатным советником премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова — того самого, которому казахстанские политологи прочили место преемника президента Назарбаева, но которого на прошлой неделе отправили чрезвычайным и полномочным послом в Российскую Федерацию.

В 2003 году Карин стал заместителем председателя партии «Асар», лидером в которой была дочь президента республики Дарига Назарбаева.

В 2004 году Ерлан Карин возглавил Центр антитеррористических программ. Через 2 года он был назначен советником акима (губернатора — ИА REGNUM ) Мангистауской области по политическим вопросам.

В феврале 2008 года распоряжением Нурсултана Назарбаева Ерлан Карин был назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента. Однако на этой позиции он пробыл недолго и уже в ноябре того же года постановлением председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева был назначен секретарём НДП «Нур Отан» по стратегическому развитию.

В октябре 2014 года по указу Назарбаева Карин возглавил Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте Казахстана.

КИСИ был создан 16 июня 1993 года. Его главной задачей является научно-аналитическое обеспечение деятельности президента Казахстана.

АО «РТРК «Қазақстан» на сегодняшний день является крупнейшим медийным ресурсом страны. В состав корпорации входит 3 республиканских и 14 региональных телеканала, а также 4 радио и 36 сайтов. Техническое оснащение позволяет покрыть вещанием практически 100% территории Республики Казахстан, а также приграничные области России, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Китая и Монголии.

В КИСИ пока не знают, останется ли Карин на должности директора по совместительству, или же у института появится новый руководитель.

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