Начальником Объединенного штаба латвийской армии станет генерал Могильный

Это вторая по важности должность в армейской иерархии

Рига, , 17:10 — REGNUM Руководимая министром обороны Латвии Раймондом Бергманисом высшая аттестационная комиссия Минобороны поддержала назначение бригадного генерала Иво Могильного на должность начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает LETA. 14 февраля правительство примет решение об утверждении Могильного на должность.

Напомним, должность руководителя Объединенного штаба НВС стала вакантной после того, как занимавший ее Леонид Калниньш был утвержден командующим НВС. После этого и.о. начальника штаба стал Могильный.

Стоит отметить, что начальник Объединенного штаба одновременно является заместителем командующего НВС, и это вторая по важности должность в армейской иерархии.

Иво Могильный служит в НВС с 1992 года. Он был атташе по обороне в США и Канаде, начальником управления/командиром группы штаба обучающей миссии НАТО в Афганистане. В 2009 году Могильный уже занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба НВС.