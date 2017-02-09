Прорабатывается встреча Лаврова с Тиллерсоном в Бонне Политика На полях «Двадцатки»

Москва, , 16:57 — REGNUM Возможность встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном «на полях» встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Бонне прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Да, возможность такая прорабатывается», — отметила Захарова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16−17 февраля Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бонне. Читайте ранее в этом сюжете: Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бонне

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