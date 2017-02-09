Отрадно, что Армению волнует судьба российских граждан — Захарова

МИД контролирует судьбу российских граждан, взятых под стражу в других странах

Москва, , 16:39 — REGNUM Отрадно, что СМИ Армении озабочены российско-азербайджанскими отношениями и их волнует судьба российских граждан, находящихся в тюрьмах других стран, заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«МИД информирует СМИ и родственников о судьбе и защите прав российских граждан, взятых под стражу в других странах, а также делает всё возможное для их освобождения», — сказала Захарова.

Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина, отметила дипломат. «Все, что связано с судьбой российских граждан, для России является приоритетной темой», — отметила она.

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