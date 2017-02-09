Минобороны: Удары «Точками-У» по сирийскому Идлибу — ложь и провокация

Россия полностью выполняет обязательства по прекращению боевых действий против оппозиции в Сирии

Москва, , 16:35 — REGNUM Министерство обороны России опровергает сообщения западных СМИ о применение оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» в сирийской провинции Идлиб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по прекращению боевых действий против оппозиции в Сирии, взятые 30 декабря 2016 года. Режим прекращения огня не распространяется лишь на запрещенные в РФ террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

Кроме того, совместная российско-турецкая комиссия круглосуточно наблюдает за случаями нарушений режима прекращения боевых действий. Такие случаи фиксируются, проверяются и публикуются на официальном сайте минобороны России.

При этом ни российская, ни турецкая сторона в течении последней недели не наблюдали ударов ракетами «Точка-У» по отрядам сирийской оппозиции в Идлибе.

Напомним, ранее телеканал Fox News сообщил, что российские военные нанесли удар по отрядам оппозиции в Идлибе двумя ракетами «Точка-У» и четырьмя ракетами «Искандер».

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