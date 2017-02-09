ГД предлагают дать регионам право установления границ лесных участков

Москва, , 16:35 — REGNUM Органам власти субъектов РФ предлагают передать полномочия по проектированию, выделению и установлению границ особо защитных участков лесов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Костромской области.

Сейчас соответствующие полномочия принадлежат Рослесхозу в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2013−2020 годы. По мнению авторов законопроекта, предлагаемые ими изменения «позволят оптимизировать процедуру проектирования особо защитных участков лесов, своевременно выделять данные участки лесов и устанавливать их границы, что благоприятно скажется на сохранении редких, находящихся под угрозой исчезновения диких животных, социально-экономическом состоянии регионов и устойчивом развитии сельских территорий».

Границы особо защитных участков лесов в некоторых случаях должны изменяться ежегодно и оперативно, полагают костромские депутаты. «Например, при изменении мест обитания диких животных, выделении объектов лесного семеноводства, создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, ликвидации или образовании санаториев, детских лагерей, лечебных и оздоровительных учреждений, сельских населенных пунктов и садовых товариществ требуется своевременное изменение границ соответствующих особо защитных участков лесов», — указывают они.