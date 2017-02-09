В связи с хакерами МИД России вспомнил подводную лодку

Москва, , 16:31 — REGNUM За публикациями, обвиняющими Россию в хакерских атаках, не стоит никакой фактуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«За материалами не стоит никакой фактуры», — возмущена она.

Дипломат привела как аналог историю с подводной лодкой, которая чуть ли не в ванной всплывала. Но, по ее словам, «в историях с подводной лодкой нужно хоть что-то предъявить», в истории же с хакерами ничего не нужно, достаточно скриншота из фильма «Матрица», мышки, и «все на фоне Кремля».