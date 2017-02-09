Апелляционный суд Киева разрешил арестовать главу ДНР

Киев, , 16:22 — REGNUM 8 февраля Апелляционный суд Киева выдал разрешение на задержание главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что «Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации)».

Срок действия решения суда — шесть месяцев со дня вынесения соответствующего постановления.

Напомним, 7 августа 2014 года глава Совмина ДНР, гражданин РФ Александр Бородай передал правление республикой бойцу вооруженного подразделения «Оплот» ДНР Александру Захарченко. 3 ноября, после прошедших в ДНР выборов, ЦИК ДНР огласил победу Захарченко. По данным ЦИК ДНР, за Захарченко проголосовало 765 тысяч человек, что составило около 75% от принявших участие в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Захарченко заявил, что Украина превратилась в террористическую организацию. Об этом глава ДНР сказал, комментируя убийство командира батальона «Сомали» ДНР «Обращаюсь ко всей общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки террористических организаций во всем мире. На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении «котлы». Поэтому они убивают нас подло», — сказал Захарченко.

Также 8 февраля Апелляционный суд Киева разрешил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следственного управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко.

Напомним, что Клименко родился в Макеевке. С 24 сентября 2010 года по 11 февраля 2011 года работал председателем Государственной налоговой администрации Донецкой области. Бывший министр доходов и сборов Украины (24 декабря 2012 —27 февраля 2014).