Политизированность в работе ЕСПЧ вызывает сожаление — МИД РФ Политика Присутствует наличие подобных политизированных подходов к решению различных вопросов

Москва, , 16:18 — REGNUM Политизированность в работе Европейский суд по правам человека вызывает сожаление, заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В деятельности ЕСПЧ присутствует наличие подобных политизированных подходов к решению различных вопросов», — отметила Захарова.

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