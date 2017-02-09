Россия продолжит заниматься судьбой блогера Лапшина — МИД

Москва, , 16:16 — REGNUM Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», — заверила дипломат, отметив, что вопрос будет решаться в рабочем порядке.

«Все, что связано с судьбой российских граждан, для России является приоритетной темой. Все это должно решаться в рабочем порядке, мы из этого исходим», — сказала Захарова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска. Баку инкриминирует блогеру посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Ильхам Алиев выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за «демонстрацию справедливой позиции и решительный шаг в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана».

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