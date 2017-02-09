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Новым спикером Саратовской гордумы единороссы выбрали Виктора Малетина

Политика
За него проголосовало большинство депутатов городского парламента

Саратов, 9 февраля 2017, 16:09 — REGNUM  9 февраля депутаты Саратовской городской думы тайным голосованием избрали нового председателя — Виктора Малетина, сообщает ИА REGNUM.

Парламентарии выбирали спикера из трех кандидатов, претендовавших на этот пост. Конкуренцию выдвиженцу от «Единой России» составили Антон Ищенко (ЛДПР) и Александр Анидалов (КПРФ). За Малетина из 39 присутствовавших депутатов проголосовали 33.

«Коллеги из городской думы приняли, на мой взгляд, абсолютно правильное и логичное решение. Я знаю Виктора Владимировича уже много лет и могу сказать, что он опытный и грамотный депутат, руководитель, который прекрасно понимает, как должна быть выстроена работа. Кандидатура Виктора Малетина выдвинута депутатской группой «Единая Россия» и дискуссий среди однопартийцев не вызвала. Это говорит об авторитете, которым он пользуется среди депутатов», — прокомментировал председатель Саратовской облдумы, руководитель фракции «ЕР» Владимир Капкаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2017 года на внеочередном заседании Саратовской городской думы досрочно прекращены полномочия председателя парламента — директора Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергея Наумова в связи с поступившим от него заявлением о сложении полномочий по собственному желанию.

Ранее, 11 января, Сергей Наумов официально объявил о сложении полномочий спикера городского парламента. Он пробыл на этом посту менее четырех месяцев.

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Читайте ранее в этом сюжете: Досрочно прекращены полномочия спикера Саратовской гордумы

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