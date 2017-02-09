МИД РФ: «Лучший подарок дипломату — хотя бы один день мира»

… а лучше всего — мир во всем мире всегда

Москва, , 16:08 — REGNUM Лучший подарок дипломату, российскому дипломату — это хотя бы один день мира, без войны, заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если говорить масштабно, то это мир во всём мире навсегда. Мир должен быть чем дольше, тем прекраснее. Мы привыкли, что мир это данность. Но, самом деле, мир нужно беречь и делать всё зависящее, чтобы сохранять состояние мира. А это состояние зависит от политиков, от людей, от СМИ и его нужно сохранять», — сказала Захарова.