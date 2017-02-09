МИД России прокомментировал предложения посла Германии по Донбассу

Россия уважает мнение коллег по «нормандскому формату», но напоминает, что отдельные советы не должны подменять собой имеющихся институтов

Москва, , 16:07 — REGNUM Россия уважает мнение коллег по «нормандскому формату», но выборные процессы в Донбассе должны происходить в рамках Минских договоренностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление представителей МИД Германии.

«Мы уважаем мнение наших коллег по «нормандскому формату», но у нас есть четкое понимание, что выборные процессы и выборы на территории Украины, в Донбассе должны происходить не по воле отдельных ко-спонсоров… а в рамках Минских договоренностях», — отметила она.

«Этот вопрос, который должны решать представители Донбасса с представителями Киева», — сказал дипломат, указав на то, что «отдельные советы не должны подменять собой имеющихся институтов и не должны превращаться в какие-то ценные указания или указания к действию сторон».

По ее мнению, «такая менторская вовлеченность издалека в тот процесс, который происходит на Украине, может и не быть полезным». «Есть Минские договоренности, есть форматы для его реализации. Хотелось, чтобы мы больше слышали не советов Донбассу, а советов Киеву, как налаживать связь со своими людьми в политической измерении, гуманитарном измерении, экономическом измерении», — сказала Захарова.

Берлин призывает стороны конфликта к выполнению Минских соглашений, а также выступает за проведение местных выборов в Донбассе и в том случае, «если там не будут подняты украинские флаги», отметил посол Германии Эрнст Райхель.