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На выборы мэра Тамбова подана первая заявка

Политика
Первым об участии в конкурсе заявил председатель профсоюза строителей Алексей Чертухин

Тамбов, 9 февраля 2017, 16:06 — REGNUM  На конкурс на соискание должности главы Тамбова подана первая заявка — от председателя Тамбовской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Алексея Чертухина. До окончания подачи заявок остается 20 дней.

Как сообщает OnlineTambov со ссылкой на председателя комиссии, первого заместителя главы администрации Тамбовской области Олега Иванова, принять участие в конкурсе может любой желающий, которому исполнилось 18 лет и который не имеет судимости.

ИА REGNUM напоминает, что конкурс был объявлен 20 января. Предыдущий глава города Юрий Рогачев ушел с поста главы Тамбова в ноябре 2016 года. Он подал в отставку по собственному желанию в связи с тем, что УФСБ нашло признаки преступлений в его деятельности на посту главы Знаменского района, который он занимал до того, как стал мэром областного центра. Позже в отношении Юрия Рогачева были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Юрий Рогачев подозревается в том, что подписал бумаги на выделение денег на строительство дорог, хотя строительство по одному из объектов даже не начиналось.

Сейчас открыт прием заявок на соискание должности. Он продлится до 28 февраля. Конкурс пройдет в три этапа. Сначала все кандидатуры пройдут проверку комиссией. Итоговое заседание состоится 3 марта. После пройдет тестирование и оценка программ развития города, которые будут предложены кандидатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссию по выбору мэра Тамбова возглавил замгубернатора

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