Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бонне

Москва, , 15:56 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров 16−17 февраля примет участие во встрече министров иностранных дел «Группы двадцати» в Бонне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Дискуссию министров иностранных дел в Бонне планируется сосредоточить на проблематике мира и безопасности, включая предотвращение конфликтов», — уточнила она.

Переговоры пройдут в рамках германского председательства в организации в 2017 году. Саммит лидеров объединения состоится 7−8 июля в Гамбурге.