Суд рассмотрит иск о лишении Багдасарян водительских прав 21 марта

Москва, , 15:53 — REGNUM Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск столичной прокуратуры о лишении водительских прав 23-летней стритрейсерши Мары Багдасарян 21 марта 2017 года. Об этом сообщил «Агентству Москва» пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Рассмотрение искового заявления по существу Савеловского межрайонного прокурора Москвы к М. Багдасарян о прекращении действия права на управление транспортными средствами назначено на 21 марта в 10:00 мск», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 г. Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права жительницы Москвы Мары Багдасарян на управление транспортными средствами.

«По результатам проведенной проверки сведения, содержащиеся в представлении мирового судьи, о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами подтвердились, — сообщили тогда в пресс-службе. — В связи с чем в Савеловский районный суд Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ прокурором направлено исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами».

Читайте также: Багдасарян пора лишить водительских прав — прокуратура Москвы

Читайте также: Адвокат: Багдасарян не управляет транспортными средствами