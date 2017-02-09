Крым не угрожает НАТО — МИД России

Москва, , 15:52 — REGNUM



НАТО, к сожалению, занимается так называемым виртуальными угрозами. Если НАТО полагает, что исходит угроза от Черноморского побережья, то альянс глубоко ошибается. Угроза существует совсем с другой стороны. заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С придуманной угрозой гораздо проще бороться. Эта борьба с ветряными мельницами», — сказала Захарова.