Си Цзиньпин выразил соболезнования пострадавшим от лесных пожаров в Чили

Пекин, , 15:39 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин от лица всех жителей Китая и от себя лично выразил соболезнования родственникам жертв лесных пожаров в Чили, а также всем пострадавшим и лишившимся своих домов. Специальная телеграмма была направлена в адрес президента Чили Мишель Бачелет.

В своем послании китайский лидер подчеркнул, что КНР готова оказать любую помощь властям Чили в ликвидации последствий стихийного бедствия. «Китайский народ искренне соболезнует и чувствует всю боль, которую испытывает народ Чили в настоящее время», — отмечается в телеграмме Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин выразил убеждение, что под руководством президента Бачелет чилийский народ сможет преодалеть катастрофу, восстановить свои дома и вернутся к нормальной жизни, пишет «Сина синьвэнь».

Лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек, уничтожены более 1600 домов, в результате чего несколько тысяч человек остались без крова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лесные пожары в Чили полностью уничтожили город Санта Ольга.

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