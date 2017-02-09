МИД России поддерживает предложение ООН о переговорах по Сирии в Женеве

Москва, , 15:37 — REGNUM МИД России поддерживает предложение специального посланника генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стеффана де Мистуры о возобновлении межсирийских переговоров в Женеве 20 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции.

«Перемирие в Сирии позволило активизировать политический трек урегулирования в этой стране. Поддерживаем предложение специального посланника генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии господина де Мистуры возобновить межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН 20 февраля», — заявила Захарова.

МИД надеется, что региональные международные партнеры Российской Федерации «окажут максимально возможное содействие сирийским сторонам в подготовке к этому мероприятию», добавила она.