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Глава Регистрационной службы Киргизии не имеет претензий к Генпрокуратуре

Политика
По мнению председателя ГРС, его увольнения добиваются некоторые потенциальные кандидаты на кресло президента этой страны

Бишкек, 9 февраля 2017, 15:36 — REGNUM  Попытка добиться отставки председателя Государственной регистрационной службы в преддверии выборов президента Киргизии может иметь политическую подоплеку. Об этом сообщил сам глава этого госведомства Тайырбек Сарпашев сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции.

По словам чиновника, заинтересованность в его увольнении проявляют некоторые политические силы этой среднеазиатской страны. «Отдельные политики считают, что если у ГРС есть биометрическая база, соответственно есть какой-то механизм, который влияет на выборный процесс, но они сильно ошибаются», — уточнил он.

Вместе с тем Сарпашев также заявил о том, что не имеет претензий к Генеральной прокуратуре, направившей в правительство представление о его отправке в отставку, поскольку «Генпрокуратура просто делает свою работу».

Помимо этого председатель ГРС рассказал о том, почему Регистрационная служба сняла арест с имущества приближенных семьи экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого во время «Апрельской революции» в 2010 году.

«В 2014 году Межрайонный суд обязал Бишкекский госрегистр произвести регистрацию права собственности на нежилое помещение и земельный участок в столице по улице Скрябина. Что и было сделано в декабре 2016 года в рамках закона. Органы прокуратуры заявляют, что на тот момент существовало решение другого суда — от 2 ноября 2016 года — о наложении ограничения на это имущество. Но к нам это определение попадает каким-то образом только через 56 дней. Хотя обычно решение суда поступает в течение пяти дней. Теперь я надеюсь, что следственные органы разберутся, почему решение суда к нам попало так поздно», — резюмировал Тайырбек Сарпашев.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с просьбой уволить председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в связи с тем, что этот чиновник распорядился о снятии ареста с недвижимости, принадлежащей доверенному лицу Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в результате «Апрельской революции» в 2010 году.

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