У России столько хакеров нет — МИД Политика Мир захватил флешмоб обвинений России в кибератаках

Москва, , 15:35 — REGNUM Во всем мире подхвачен тренд на обвинения России в хакерских атаках, возмущена официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Тренд подхвачен во всем мире, заданное Америкой дело, ушедшей администрации… живет и развивается», — констатировала она на пресс-конференции. «Информационная кампания продолжает активно подогреваться в западном медийном пространстве, флешмоб набирает новых участников», — указала Захарова, отметив, что тренд подхватили Норвегия, Нидерланды, Канада. «У нас столько хакеров нет, правда», — заявила официальный представитель МИД России.

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