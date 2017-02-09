В Латвии ужесточат наказание за оправдание терроризма

Рига, , 15:35 — REGNUM В Латвии рабочая группа под руководством Министерства юстиции подготовила поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым прославление терроризма и путешествия с целью присоединится к террористической группе или пройти у нее обучение становятся уголовно наказуемыми деяниями, сообщает LETA.

Согласно поправкам, в Латвии будет введена отдельная статья, запрещающая путешествия с целью присоединение к террористической группе. Наказание за ее нарушение — лишение свободы на срок до восьми лет.

В свою очередь, за публичное прославление терроризма или террористических актов, их оправдание или призыв к ним могут стоить пяти лет лишения свободы. Приговорить также смогут к принудительным работам либо денежному штрафу. В данный момент в Латвии запрещены лишь призывы к совершению теракта.

За угрозу же совершения террористического акта планируется лишать свободы на срок до восьми лет, а за участие в процессе обучении у террористов — на срок до семи лет. Организаторам терактов грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в 2008 году Латвия присоединилась к конвенции Европейского совета о борьбе с терроризмом, а в 2015 году подписала дополнительный протокол, требующий от стран-участниц криминализировать многие деяния, связанные с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: «В Латвии нужно увеличить число специалистов по борьбе с терроризмом»