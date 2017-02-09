Рига, , 15:33 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, у Сейма Латвии прошел пикет с требованием сделать 8 марта выходным днем. Пикет организовали участницы общества Mrs. Globe и компания Nacionālo pasākumu aģentūra (Агентство национальных мероприятий), сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как заявили организаторы пикета, цель акции — обратить внимание депутатов и общества на неравенство женщин и мужчин. Ссылаясь на данные Eurostat они утверждают, что в Латвии разница в брутто-зарплатах между женщинами и мужчинами на одинаковых позициях составляет 14,9% в пользу мужчин.

Стоит отметить, что в течение многих лет оппозиционные фракции в Сейме пытались «легализовать» 8 марта на государственном уровне. И только в 2007 году Сейм большинством голосов принял поправку к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых днях». Согласно поправке, 8 марта стал в Латвии официально отмечаемым днем, но по-прежнему не является выходным.