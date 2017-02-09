Порошенко сообщил, когда планирует ехать в США

С Трампом этот вопрос уже обсуждался

Киев, , 15:32 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко планирует посетить США в ближайшее время: он уже обсудил своё намерение с американским президентом Дональдом Трампом во время недавних телефонных переговоров. Об этом Порошенко сообщил в ходе общего брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передаёт телеканал 112 Украина.

По словам Порошенко, переговоры с Трампом прошли весьма продуктивно и позитивно. В ходе беседы президенты обсудили «российскую агрессию» в Донбассе и присоединение к России Крыма. Главы государств поговорили о координации действий в этом вопросе.

«Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу», — сказал украинский лидер.

Напомним, телефонные переговоры Трампа и Порошенко состоялись 4 февраля. Главы государств согласились, что «глубоко обеспокоены эскалацией напряжённости в Донбассе». Оба участника переговоров пришли к выводу, что возникла «насущная необходимость» скорейшего установления режима полного прекращения огня.

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